"Попугаи" отобрали очки у басков на своем поле.
Эспаньол - Атлетик, getty images
27 октября 2021, 00:05
Атлетик в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Эспаньолу и сыграл вничью со счетом 1:1.
"Попугаи" открыли счет благодаря точному удару Де Томаса с пенальти, но Уильямс восстановил паритет в начале второго тайма.
Эспаньол — Атлетико 1:1
Голы: Де Томас, 33 — Вильямс, 52
Эспаньол: Диего Лопес — Алеиш Видаль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса — Дардер (Давид Лопес, 90), Морланес (Димата, 68), Мелендо (Эррера, 58), Меламед (Пуадо, 68) — де Томас, Эмбарба (Вадильо, 90).
Атлетик: Унаи Симон — Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан (Нуньес, 58), Лекуэ — Весга, Венседор (Дани Гарсия, 72), Сансет (Морсильо, 85), Вильямс (Беренгер, 72) — Вильямс, Муниаин (Рауль Гарсия, 72).
Предупреждения: Эррера — Беренгер, Альварес