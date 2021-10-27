Испания

Сербский форвард восстановился после травмы.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович может принять участие во встрече с Осасуной в 11-м туре Примеры.

Как сообщает пресс-служба клуба, сербский форвард восстановился после ушиба и попал в заявку "сливочных" на матч. Из-за проблем со здоровьем 23-летний игрок был вынужден пропустить три последних игры команды.

В текущем сезоне Йович провел 6 поединков в составе Реала, отличившись одним ассистом.

Матч Реал Мадрид – Осасуна состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 27 октября, и начнется в 22:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.