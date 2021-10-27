Испания

Мадридский клуб находится в шаге от знакового достижения.

Перед стартом домашнего поединка против Осасуны в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал находится в шаге от очередного внушительного достижения в своей истории.

Дело в том, что потенциальный успех в предстоящей игре может оказаться для "сливочных" 2500-й по счету победой за всю их 119-летнюю историю существования.

За этот период Реал провел 4223 матча во всех состязаниях, одержав 2499 побед, 808 ничьих и 916 поражений, при 9098 забитых и 4774 пропущенных мячах в совокупности.

Кроме того, футболисты "галактикос" получили в этих играх 4381 желтую карточку и 347 удалений.

По сравнению с Барселоной, которая на данный момент провела 4211 игр, мадридский клуб обходит принципиального соперника в показателе процента побед — 2449 успешных игр у "блаугранас".

2499 побед Реала распределились по турнирам в следующем соотношении: Примера (1747), Кубок Испании (393), Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов (270), Кубок УЕФА (33), Суперкубок Испании (14), Рекопа (16), Кубок лиги (4), Клубный чемпионат мира (10), Суперкубок Европы / УЕФА (4), Межконтинентальный кубок (3), Латинский Кубок (4) и Кубок Евы Дуарте (1).

Отметим, что матч Реал — Осасуна состоится 27 октября, начало в 22:30 по киевскому времени. Подготовиться к данной игре вы можете с помощью нашего анонса.