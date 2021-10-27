Украинский голкипер остался в запасе, несмотря на информацию СМИ.
Андрей Лунин, getty images
27 октября 2021, 21:49
Реал в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Осасуну.
Карло Анчелотти решил все-таки оставить в запасе украинца Андрея Лунина, несмотря на небольшое повреждение Тибо Куртуа в матче против Барселоны.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Камавинга — Асенсио, Бензема, Винисисус
Запасные: Родриго, Азар, Вальехо, Лунин, Марсело, Йович, Васкес, Бланко, Начо, Марьяно, Фуидиас
Осасуна: Эррера — Видаль, Д. Гарсия, У. Гарсия, Монкайола, Круз — Мартинес, Торро, Санчес — Авилья, Кике
Запасные: Ойер, Р. Гарсия, Ибаньес, Кике, Барберо, Перес, Дарио, Онтиверос, Аресо, Торрес, Грау, Брашанац
Напомним, что матч Реал — Осасуна начнется в 22:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.