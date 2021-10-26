Тибо Куртуа получит отдых после напряженного начала сезона.
Андрей Лунин, ФК Реал
26 октября 2021, 14:37
Основной вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа получил небольшое повреждение в минувшем поединке десятого тура испанской Ла Лиги против Барселоны (1:2).
После медицинского обследования выяснилось, что у бельгийца легкое повреждение и он готов вернуться на поле.
По информации радиостанции Onda Cero, несмотря на положительное обследование Куртуа, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти предоставит ему отдых в ближайшем матче.
Таким образом, в следующем матче против Осасуны свой шанс может получить украинский вратарь Андрей Лунин. Украинец еще ни разу не выступал в составе "сливочных" в чемпионате.
Напомним, матч Реал — Осасуна состоится завтра, 27 октября, в 22:30 по киевскому времени.