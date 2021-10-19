Испания

Хавбек восхитился украинским стражем ворот.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич высказался о форме вратаря клуба и сборной Украины Андрея Лунина.

"Лунин – отличный парень. Очень работящий. Он очень много работает на тренировках. Знаю только несколько примеров, чтобы футболисты так много работали на тренировках.

Понимаю, насколько ему сложно. У него нет игровой практики, не чувствует ритм игры. Смотря на работу, которую он проводит, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует", — сказал Модрич YouTube каналу Бомбардир.

Отметим, что ближайший матч донецкий Шахтер проведет 19 октября в Киеве, где сыграет против донецкого Шахтера. Матч начнется в 22:00. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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