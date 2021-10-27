Испания

Состоялся очередной поединок одиннадцатого тура испанского чемпионата.

Завершился очередной поединок одиннадцатого тура испанской Ла Лиги, в котором Мальорка на своем поле смогла удержать ничейный результат в матче против Севильи (1:1).

Хозяева поля открыли счет на 22 минуте, когда результативным ударом отметился Санчес. Гости отыгрались в середине второго тайма усилиями вышедшего на замену Ламелы. В самой концовке игры Коста получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве и Севилья могла одержать победу, но забитый мяч в исполнении Окампоса был отменен после просмотра видеоповтора.

Мальорка — Севилья 1:1

Голы: Санчес, 22 — Ламела, 73.

Мальорка: Рейна — Маффео, Вальент, Руссо, Оливан — Санчес (Седлар, 71), Галаррета (Севилья, 78), Баба, Дани Родригес (Састре, 90+4) — Ндиайе (Коста, 79), Анхель Родригес (Ниньо, 78).

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Окампос, 46) — Хордан (Ракитич, 82), Фернандо, Торрес (Дилейни, 53) — Эль Хаддади (Аугустинссон, 54), Сусо (Ламела, 53), Рафа Мир.

Предупреждения: Санчес, Оливан, Руссо, Рейна — Акунья, Торрес, Ламела, Дилейни.

Удаление: Коста, 90+2 (вторая желтая карточка).