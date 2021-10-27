Испания

Состоялся очередной поединок одиннадцатого тура испанского чемпионата.

Завершился очередной поединок одиннадцатого тура испанской Ла Лиги, в котором Бетис на своем поле разгромил Валенсию (4:1).

Счет в матче был открыт на 14 минуте, когда Иглесиас реализовал пенальти, а спустя 16 минут он оформил дубль. Через девять минут Габриэль Паулиста сократил отставание в счете, отметившись за гостей. Во втором тайме успех "бетикос" подкрепили забитые мячи в исполнении Пессельи и Хуанми.

Бетис — Валенсия 4:1

Голы: Иглесиас, 14 (с пенальти), 30, Песселья, 62, Хуанми, 68 — Паулиста, 39.

Бетис: Браво — Монтойя, Песселья, Виктор Руис, Морено — Карвальо (Байон, 84), Родригес (Гуадрадо, 63) — Каналес, Фекир (Руйбал, 74), Хуанми (Хоакин, 74) — Иглесиас (Виллиан Жозе, 84).

Валенсия: Силлессен — Гайя, Альдерете, Паулиста (Диакаби, 45+3), Фулькье — Васкес (Муса, 60), Гильямон, Васс (Рачич, 76), Гедеш (Вальехо, 76) — Дуро (Кошта, 60), Маркос.

Предупреждения: Виктор Руис, Родригес — Альдерете, Гильямон, Гедеш, Фулькье, Вальехо.