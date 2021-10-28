Испания

Состоялся очередной поединок одиннадцатого тура испанского чемпионата.

В очередном поединке одиннадцатого тура испанской Ла Лиги между собой встретились аутсайдеры чемпионата, где Гранада на последней минуте спасла ничейный результат против Хетафе.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Гости забили первыми в концовке первого тайма, когда на 37 минуте результативным ударом отметился Энес Унал. Гранада спаслась от поражения на седьмой компенсированной минуте, когда голом отметился Молина.

После 10 игр у Гранады восемь очков и 17 строчка в турнирной таблице Ла Лиги, а у Хетафе три балла и последняя строчка.

Гранада — Хетафе 1:1

Голы: Молина, 90+7 — Унал, 37.

Гранада: Максимиано — Кини (Пуэртас, 57), Виктор Диас, Абрам, Эскудеро — Монторо (Молина, 57), Милья, Мончу (Соро, 79) — Рочина, Мачис (Бакка, 80), Суарес Чаррис.

Хетафе: Сория — Дамиан Суарес (Иглесиас, 86), Митрович, Кабако (Флорентино, 68), Куэнка — Ньом, Арамбарри, Максимович, Аленья (Тимор, 68) — Унал (Силва, 86), Поведа (Мата, 80).

Предупреждения: Монторо — Ньом, Сория.

На 78 минуте Суарес Чаррис (Гранада) не реализовал пенальти.