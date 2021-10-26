Гости отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Хетафе - Сельта, getty images
26 октября 2021, 00:07
Сельта в рамках поединка десятого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Хетафе и добилась разгромной победы со счетом 3:0.
Гостям потребовалось 18 минут во второй половине игры, чтобы решить исход поединка в свою пользу.
Хетафе — Сельта 0:3
Голы: Мина, 55, Аспас, 58, Мина, 73
Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Куэнка, Оливера — Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович — Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).
Сельта: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан — Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71) — Аспас (Серви, 72), Санти Мина.
Предупреждения: Оливейра, Суарес — Мурильо
Удаление: Джене, 63, Чема, 81 (не на поле)