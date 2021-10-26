Испания

Гости отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Сельта в рамках поединка десятого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Хетафе и добилась разгромной победы со счетом 3:0.

Гостям потребовалось 18 минут во второй половине игры, чтобы решить исход поединка в свою пользу.

Хетафе — Сельта 0:3

Голы: Мина, 55, Аспас, 58, Мина, 73

Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Куэнка, Оливера — Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович — Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).

Сельта: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан — Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71) — Аспас (Серви, 72), Санти Мина.

Предупреждения: Оливейра, Суарес — Мурильо

Удаление: Джене, 63, Чема, 81 (не на поле)