Испания

Подопечные Диего Симеоне пропустили в конце встречи.

Атлетико в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Леванту и потерял очки.

Подопечные Диего Симеоне открыли счет в матче усилиями Антуана Гризманна на 12 миунте, но вскоре пропустил после точного удара Бардхи.

Кунья вновь вывел гостей вперед спустя три минуты после своего выхода на поле, но Бардхи установил итоговый счет ударом с пенальти — 2:2.

Леванте — Атлетико 2:2

Голы: Бардхи, 37, 90 — Гризманн, 12, Кунья, 76

Леванте: Фернандес — Сон (Мирамон, 70), Дуарте, Везу, Робер, Энрик Франкеса — Бардхи, Мальса (Мартинес, 76), Пепелу (Де Фрутос, 80), Моралес — Дани Гомес (Кантеро, 70).

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 67), Карраско — Коке, Эррера (де Пауль, 59) — Суарес (Корреа, 59), Гризманн (Матеус Кунья, 72), Фелиш.

Предупреждения: Пепелу — Эрмосо, Фелипе, Коке, Хименес, Корреа

Удаления: Пьер, 90+8 — Симеоне, 81