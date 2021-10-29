Испания

Бывший камерунский футболист вспомнил яркие моменты своей футбольной карьеры.

Экс-нападающий Реала, Барселоны, Интера и ряда других клубов Самуэль Это'О рассказал о том, как к нему относятся в стане двух заклятых врагов в Испании.

По словам Это'О, после завершения карьеры футболиста отношение к нему изменилось.

"Я оказался в Барселоне благодаря Лапорте. Всегда буду благодарен клубам, в которых я играл — вне зависимости от того, нравились или нет мне решениях их боссов.

В Интере я встретил Маротту — невероятно добрый и любящий человек. Я счастлив, что он был в моей жизни — именно благодаря ему я добился результатов в Италии.

Когда я закончил с футболом — ко мне стали по другому относиться в Мадриде. Мне до сих пор на улицах могут сказать: "Как жаль, что ты не заиграл у нас!". К сожалению, я уже слишком стар, чтобы это исправить. Жизнь такая, какая она есть", — сказал Это'О в интревью Marca.

Также камерунец рассказал о том, кому бы отдал Золотой мяч прямо сейчас.

"Только Месси. Он мне как младший брат. Я очень ценю его не только как футболиста, но и как человека. Для меня он по-прежнему на вершине мира. Если исключить Лео — мне нравится Бензема. Это игрок, в которого я также влюблен", — считает Это'О.

Напомним, 5 декабря состоится церемония вручения Золотого мяча.

Ранее сам Бензема заявил, что он близок к завоеванию престижной награды.