Итальянец прокомментировал слухи об уходе хавбека.
Карло Анчелотти, Getty Images
30 октября 2021, 08:26
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился своим мнением о возможном уходе полузащитника Эдена Азара.
Бельгийский хавбек недоволен своим положением в мадридском клубе и раздумывает над возвращением в АПЛ.
"В своей тренерской карьере я никогда не заставлял силой остаться игрока, который хотел бы уйти. Мне кажется, тут не о чем говорить.
Если игрок хочет уйти, он уйдет. В этом не сомнений", – приводит слова Анчелотти издание Marca.
Ранее сообщалось, что подписать Азара предложили Челси и Ньюкаслу.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним ассистом.