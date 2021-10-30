Испания

Итальянец прокомментировал слухи об уходе хавбека.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился своим мнением о возможном уходе полузащитника Эдена Азара.

Бельгийский хавбек недоволен своим положением в мадридском клубе и раздумывает над возвращением в АПЛ.

"В своей тренерской карьере я никогда не заставлял силой остаться игрока, который хотел бы уйти. Мне кажется, тут не о чем говорить.

Если игрок хочет уйти, он уйдет. В этом не сомнений", – приводит слова Анчелотти издание Marca.

Ранее сообщалось, что подписать Азара предложили Челси и Ньюкаслу.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним ассистом.