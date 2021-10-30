Испания

И. о. главного тренера Барселоны поделился эмоциями от своего назначения на должность.

Наставником каталонской Барселоны в переходной период после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера был назначен Серхи Бархуан, работавший до этого с Барселоной B.

Дебют испанского специалиста в его новой должности состоится уже в субботнем поединке 12-го тура испанской Ла Лиги против Алавеса, а накануне данного противостояния новоиспеченный и. о. главного тренера "блаугранас" поделился своими ожиданиями от работы на данном посту.

"Главное, чтобы футболисты вновь начали получать удовольствие от игры. Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие и, пользуясь возможностью, хотел бы крепко обнять Рональда Кумана.

У меня практически не будет пространства для маневра, так как сразу предстоит провести дебютный поединок против Алавеса. Мы в сложной ситуации, но с этими футболистами очень просто работать. Они способны грамотно оценивать футбол и понимают тебя с полуслова.

Я хочу, чтобы каждый из них участвовал в процессе. Для меня главное, чтобы команда и болельщики были едины. Наш стиль игры не поменяется, но будут новые тактические решения, которые мы нарабатывали достаточно долгое время. Надеюсь, что они сработают.

Этой команде нужно вновь научиться получать радость от игры. Они выстояли в условиях серьезного давления, но впереди предстоит не менее сложные испытания. Ла Лига в самом разгаре, а домашний матч мы просто не имеем права проиграть.

Если мы меня хорошо знаете, то в курсе, что я хочу побеждать всегда. Для этого будут использоваться все доступные средства. Если мне придется принимать сложные решения во благо команды, то сделаю это незамедлительно.

Готовиться к матчу за 48 часов? Это очень сложно, ситуация стрессовая, но ничего невозможного не существует. Я видел видео с игрой нашего соперника. Алавес — хороший коллектив, постепенно набирает ход. У них есть две победы подряд и положительная динамика роста.

В раздевалке я понял, что футболисты Барселоны находятся в хорошем расположении духа. Мы провели комбинированную тренировку накануне, постепенно приступив к работе на фоне тяжелой игры. Работать команде предстоит очень много, но мы не намерены отходить от нашей философии. Будем играть с мячом в ногах, так как без этого компонента на поле делать нечего.

Место на поле получить может каждый. У меня было всего две полноценные тренировки с основной группой футболистов, я увидел их сильные и слабые стороны. Выбор очень ограничен. Дембеле вряд ли сыграет, Пуч — возможно, Фати — исключено.

Я не знаю, как команда работала раньше, и почему ушедшие игроки жаловались на недостаточную интенсивность тренировок. Я знаю лишь то, что хочу увидеть от этой команды. Передо мной стоит задача — результат в кратчайшие сроки. Именно поэтому я прошу парней работать как можно более интенсивно", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Барселона — Алавес состоится 30 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.