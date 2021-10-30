"Нервионцы" отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Севилья - Осасуна, getty images
30 октября 2021, 19:25
Севилья в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Осасуну и добилась победы со счетом 2:0.
Хозяева открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Диего Карлоса, а на исходе часа игры Окампос удвоил преимущество своей команды и установил финальный счет.
Севилья — Осасуна 2:0
Голы: Диего Карлос, 40, Окампос, 60
Севилья: Буну — Монтьель (Навас, 59), Диего Карлос, Кунде, Акунья — Ракитич, Дилэйни (Фернандо, 78), Жордан (Гудель, 70) — Ламела, Окампос, Рафа Мир (Эн-Несири, 78).
Осасуна: Хуан Перес — Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хосе Анхель — Торрес (Ибаньес, 79), Ойер (Монкайола, 69), Перес (Будимир, 68), Брашанац — Рубен Гарсия (Онтиверос, 79), Авила (Кике, 69).
Предупреждения: Жордан, Буну — Аресо, Будимир