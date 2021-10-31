Испания

Бразилец не боится конкуренции с форвардом ПСЖ.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор рассказал о том, с каким давлением столкнулся после переезда в Мадрид, а также прокомментировал интерес клуба к Килиану Мбаппе.

"После перехода давление было огромным. Никогда не видел, чтобы от молодого игрока хотели так много. Возможно, все было из-за суммы трансфера.

Я всегда оставался спокойным и не думал о том, что говорят обо мне другие. Я лишь слушаю клуб и близких людей.

Любой игрок в мире хотел бы играть рядом с Мбаппе. Он – отличный игрок, как Криштиану и Месси раньше. Он представляет новое поколение, и будет оставаться на топ-уровне долгие годы", – рассказал Винисиус в комментарии изданию Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Винисиус провел 14 поединков в футболке "сливочных", отличившись шестью голами и восемью ассистами.