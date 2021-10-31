Испания

Представляем вашему вниманию обзор поединка испанского первенства.

В матче 12-го тура Примеры Атлетико одержал победу над Бетисом со счетом 3:0. Голами в составе "матрасников" отличились Янник Феррейра Карраско и Жоау Фелиш, а еще один гол в свои ворота забил Херман Песселья.



Атлетико – Бетис 3:0

Голы: Карраско, 26, Песселья (АГ), 63, Фелиш, 81.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Карраско (Лоди, 88), Коке, де Пауль (Кунья, 84), Суарес (Фелиш, 71) — Гризманн, Корреа (Эррера, 84).

Бетис: Браво — Монтойя, Песселья, Гонсалес, Морено — Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).