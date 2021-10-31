Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги Хетафе в домашнем матче переиграл Эспаньол со счетом 2:1.

Счет был открыт на 31 минуте поединка. Энес Унал забил шедевральный мяч ножницами в ворота Диего Лопеса. Однако Эспаньол быстро пришел в себя. Серхи Гомес стал героем эпизода, переиграв Давида Сорию.

Во втором тайме Хетафе сумел забить с первого созданного момента. Автор первого мяча Унал получил мяч от партнера, вышел один на один с голкипером и свой шанс забить не упустил.

Хетафе - Эспаньол 2:1

Голы: Унал, 31, 56 — Гомес, 38

Хетафе: Сория, Суарес, Ньом (Флорентину, 81), Митрович, Джене, Акуругу (Сильва, 64), Максимович, Арамбарри, Аленья (Куэнка, 81), Унал (Мата, 77), Поведа.

Эспаньол: Диего Лопес, Кабрера, Серхи Гомес, Педроса, Дардер (Морон, 46), Морланес (Баре, 72), Мелендо (Эррера, 46), Меламед (Пуадо, 63), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 90), Димата.

Предупреждения: Митрович, Унал, Дардер, Джене, Максимович, Пуадо, Сильва, Педроса.