Испания

Команды поделили очки в чемпионате.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано в домашних стенах не сумел переиграть Сельту (0:0).

Команды создали одинаковое количество моментов у ворот друг друга. В первом тайме активнее играли хозяева, во втором — инициативой завладели гости. Однако открыть счет в этом поединке не смогли ни те, ни другие.

Райо Вальекано — Сельта 0:0

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Гвардиола, 87), Унаи Лопес (Трехо, 63), Комесанья, Оскар Валентин (Сисс, 87), Фалькао (Бебе, 73), Паласон (Нтека, 73).

Сельта: Дитуро, Васкес, Араухо, Мурильо, Галан (Фонтан, 61), Денис Суарес (Аспас, 80), Тапия, Мендес, Бельтран (Нолито, 61), Гальярдо (Йокушлу, 80), Санти Мина (Солари, 23).

Предупреждения: Галан, Солари, Оскар Валентин, Паласон, Мендес, Фонтан, Тапия.