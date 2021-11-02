Испания

Форвард мадридского Реала ответил на вопросы касаемо своего контракта с клубом.

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал свой контракт со "сливочными", вокруг продления которого уже начинают ходить определенного рода слухи.

Футболист заявил, что ему не столь важна сумма зарплаты по контракту — ему важно играть за "королевский клуб".

"Я абсолютно спокоен — мой контракт рассчитан на длительный срок. Сейчас он такой же, каким я его подписал в 16 лет. Неважно, когда я его продлю и сколько буду зарабатывать — важно то удовольствие, которое получаешь играя за лучший клуб мира.

Я очень хочу остаться в Реале надолго, но сейчас я не беспокоюсь по этому поводу", — приводит слова 21-летнего Винисиуса AS.

Напомним, контракт футболиста с Реалом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стала известна сумма, которую будет получать футболист в случае продления действующего соглашения.