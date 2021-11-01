Испания

Футболисту готовы сделать щедрое предложение.

После отличного и результативного старта сезона вокруг вингера Реала Винисиуса ходят множество слухов.

Как сообщает Marca, Реал готов предложить своему таланту новый контракт. Там будет прописана зарплата в размере 10 миллионов евро за сезон.

Нынешний контракт бразильского вингера рассчитан до 2024 года, а его оклад составляет 3,5 миллионов евро в сезон.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Винисиуса 14 матчей за "королевский клуб" во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал три голевые передачи.

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