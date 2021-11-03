Испания

Катарский клуб демонстрирует жесткую позицию во время обсуждения возможной отставки своего главного тренера.

Каталонская Барселона в последние дни живет в режиме ожидания прихода Хави на пост главного тренера, и уже якобы названа первая игра, в которой испанец сможет принять участие в своей новой должности.

Однако, нынешний клуб наставник, катарский Аль-Садд, явно не спешит расставаться со своим главным тренером, требуя, чтобы на переговорах по расторжению контракта присутствовал лично президент Барселоны Жоан Лапорта.

В противном случае, руководство Аль-Садда будет требовать у "блаугранас" выплатить компенсацию в размере одного миллиона евро за досрочное завершение сделки.

Делегация испанской стороны изначально включала в свой состав только спортивного вице-президента Рафаэля Юсте и директора по футболу Матеу Алемани, однако катарский клуб не намерен проводить переговоры без участия в них непосредственно Лапорты.

Проблема выплаты столь скромной, по современным меркам, компенсации для Барселоны заключается в том, что ровно на эту же сумму ей придется уменьшить зарплату Хави и его тренерского штаба, дабы уместиться в ограничение по выплатам персоналу.

Как сообщает испанская пресса, до этого "блаугранас" согласовали со своим воспитанником соглашение на три года.