Испания

Стали известны сроки восстановления французского форварда.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.

Дембеле получил повреждение мышц левой ноги после матча с Динамо (1:0) в Лиге чемпионов. Как сообщает издание Sport, восстановление французского форварда займет около трех недель.

Таким образом, 24-летний игрок не сможет принять участие во встречах с Сельтой (6 ноября) и Эспаньолом (11 ноября).

Дембеле лишь недавно вернулся после тяжелой травмы и матч с Динамо стал для него первым в этом сезоне.