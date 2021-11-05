Стали известны сроки восстановления французского форварда.
Усман Дембеле, Getty Images
05 ноября 2021, 12:55
Нападающий Барселоны Усман Дембеле будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.
Дембеле получил повреждение мышц левой ноги после матча с Динамо (1:0) в Лиге чемпионов. Как сообщает издание Sport, восстановление французского форварда займет около трех недель.
Таким образом, 24-летний игрок не сможет принять участие во встречах с Сельтой (6 ноября) и Эспаньолом (11 ноября).
Дембеле лишь недавно вернулся после тяжелой травмы и матч с Динамо стал для него первым в этом сезоне.