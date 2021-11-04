Футболисты каталонцев получили повреждения.
Усман Дембеле, Getty Images
04 ноября 2021, 15:57
Барселона не сможет рассчитывать на нападающего Усмана Дембеле и защитника Сержиньо Деста в ближайшем матче из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает пресс-служба клуба, Дембеле и Дест не принимали участия в сегодняшней тренировке "сине-гранатовых". Французский форвард получил растяжение мышц левой ноги, а американского защитника беспокоят боли в спине.
Точные сроки восстановления футболистов пока остаются неизвестными, однако они не смогут помочь команде в субботнем поединке с Сельтой.
Дембеле лишь недавно восстановился после серьезной травмы и провел первый матч в этом сезоне во встрече с Динамо в Лиге чемпионов, сыграв 25 минут.
Ранее сообщалось, что нападающий Серхио Агуэро пройдет трехмесячный курс лечения после сердечной аритмии.