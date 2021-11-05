Испания

Легенда катлонцев вернется в клуб на тренерскую должность.

Тренер Аль-Садда Хави Эрнандес в ближайшее время возглавит Барселону, сообщает пресс-служба катарского клуба.

Аль-Садд согласился отпустить испанского специалиста после того, как Барселона выплатила клаусулу в его контракте. Клубы договорились продолжить сотрудничество в будущем.

Ранее сообщалось, что Хави согласовал с Барселоной трехлетний контракт с возможностью продления.

Пока неизвестно, успеет ли Барселона официально оформить соглашение с новым тренером до субботнего матча с Сельтой.