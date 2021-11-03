Испания

Специалист готов пойти на понижение заработной платы.

Испанский наставник Аль-Садда Хави все ближе к возвращению в родной клуб в качестве главного тренера команды.

Руководство каталонской Барселоны согласовало условия личного контракта с испанским специалистом, согласно которому Хави будет получать меньше, чем в Катаре. Многие выплаты будут зависеть от достигнутых клубом результатов, сообщает Mundo Deportivo.

Также стороны договорились о длительности будущего соглашения — три года, с возможностью пролонгации.

Ранее сообщалось, что руководство Аль-Садда требует личного присутствия президента Барселоны Жоана Лапорты на переговорах.