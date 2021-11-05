Испания

Итальянец выступил в защиту валлийского форварда.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Гарета Бэйла.

Форвард пропустил последние матчи Реала из-за проблем со здоровьем, но получил вызов в сборную Уэльса на ноябрьские игры.

"Игрок получил медицинскую выписку и может тренироваться. Мы не можем сказать Уэльсу, что он не будет играть, потому что есть объективные данные. Снимок показывает, что он восстановился.

Во-первых, я не его отец. Последний отрезок был для Бэйла не очень хорошим, но никто не должен забывать то, что он сделал. В 2014-м он помог нам в Лиге чемпионов, в Кубке, в Лиге чемпионов против Ливерпуля... Болельщики это не забывают.

Он проводит не лучший отрезок, но мы должны верить. Когда он вернется из сборной, то будет играть, если заслужит. Если сборная вызывает, то мы должны отпустить его. Мы объясним Уэльсу ситуацию, думаю, они не будут рисковать", – рассказал Анчелотти в комментарии изданию Marca.

В текущем сезоне Бэйл провел 3 поединка в составе "сливочных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Арсенал заинтересован в подписании Бэйла на правах аренды.