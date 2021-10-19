Англия

Представитель валлийца рассказал о его периоде в Тоттенхэме.

Джонатан Барнетт, агент нападающего Реала Гарета Бэйла, рассказал о выступлении футболиста на правах аренды в Тоттенхэме в прошлом сезоне, когда командой руководил Жозе Моуриньо.

"В Тоттенхэме между ними не было конфликта, думаю, они смотрят на футбол по-разному – это я говорю очень дипломатически. Давайте скажем, что это было не лучшее возвращение в прежний клуб.

Гарет вернулся в Реал Мадрид и сразу попал в первую команду. К несчастью, он разорвал подколенное сухожилие, поэтому ему предстоит длительное восстановление. Жаль, что он получил травму в этом сезоне, когда команду возглавил Карло Анчелотти.

Он мечтает сыграть с Уэльсом на чемпионате мира. Думаю, для него это самое важное", – рассказал Барнетт в интервью Daily Mirror.

В текущем сезоне 32-летний вингер провел три поединка в футболке Реала, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бэйл попал в сферу интересов Арсенала.