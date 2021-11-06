Испания

Баски потерпели минимальное поражение.

Атлетик в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и потерпел поражение.

Единственный гол в матче забил Санчес в дебюте встречи. У хозяев поля было достаточно времени, чтобы отыграться, но своими шансами они не воспользовались.

Атлетик — Кадис 0:1

Гол: Санчес, 6

Атлетик: Унаи Симон — Лекуэ, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага — Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Санчет (Морсильо, 89) — Беренгер (Н. Вильямс, 46), Вильямс, Муниаин (Серрано, 76).

Кадис: Ледесма — Карселен (Акапо, 71), Кала, Ароян, Эспино — Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Йонссон (Негредо, 84), Лосано (Фали Хименес, 71) — Собрино, Переа (Арсамендия, 63).

Предупреждения: Альварес, Морсильо, Вильямс — Ароян