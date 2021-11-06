Испания

Завершился матч испанской Ла Лиги.

В 13-м туре Ла Лиги Эспаньол принимал на своем поле Гранаду.

Подопечные Морено добыли комфортную победу над своим соперником, обеспечив себе преимущество в два мяча еще в первом тайме усилиями Педросы и Де Томаса.

Таким образом, Эспаньол обходит Валенсию и Барселону в турнирной таблицу, взбираясь на девятую строчку. У Барселоны, напомним, есть игра в запасе.

Гранада же остается на 15-й строчке, имея в своем активе 11 очков после 12 туров.

Эспаньол - Гранада 2:0

Голы: Педроса, 30, Де Томас, 42

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алеиш Видаль — Пуадо (Меламед, 61), Баре (Давид Лопес, 72), Дардер, Эррера (Морланес, 72), Эмбарба — Де Томас

Гранада: Машимиану — Нева (Эскудеро, 78), Херман Санчес, Диас, Кини (Арьяс, 59) — Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Рочина — Молина, Суарес

Предупреждения: Баре, Диас.