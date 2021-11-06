Испания

Завершился очередной матч испанского чемпионата.

В 13-м туре испанской Ла Лиги Алавес принимал на своем поле Леванте.

Гости довольно быстро открыли счет усилиями Де Фрутоса, который головой замкнул передачу Мальсы. Далее команды поочередно проводили атаки на ворота друг друга, однако забить посчастливилось уже Алавесу — Хоселу реализовал пенальти, тем самым сравняв счет в матче.

Казалось, что матч так и завершится вничью, однако на первой добавленной минуте Хоселу с передачи только вышедшего на поле Мартина вырвал победу для своей команды.

Алавес — Леванте 2:1

Голы: Хоселу, 77 (пен.), 90+1 — Де Фрутос, 13

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардиа, Агиррегабириа — Пере Понс (Гвидетти, 68), Лум, Мойя (Ману Гарсия, 60) — Пельистри (Мендес, 59), Риоха (Мартин, 90), Хоселу

Леванте: Карденас — Энрик Франкеса, Везу, Дуарте, Сон (Мирамон, 64) — Барди, Моралес (Робер, 78), Кампанья, Мальса (Пепелу, 86), Де Фрутос (Кантеро, 78) — Сольдадо (Гомес, 64)

Предупреждения: Франкеса, Гвидетти, Мойя, Карденас, Пепелу, Лагуардиа.