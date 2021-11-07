Испания

Завершились два поединка чемпионата Испании.

Реал Сосьедад в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Осасуне и победил со счетом 2:0, что позволило команде вернуться на первое место в Ла Лиге.

Осасуна — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Мерино, 72, Янузай, 82

Осасуна: Эррера — Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 83) — Брашанац, Торро, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 83), Монкайола — Кике (Будимир, 83), Барха (Чими Авила, 71).

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 46) — Сильва (Турриентес, 83), Мерино, Субименди — Янузай (Лобете, 87), Исак (Серлот, 71), Барренечеа (Порту, 71).

Предупреждения: Рико, Субименди

Мальорка, в свою очередь, принимала на своем поле Эльче и спасла ничейный результат в компенсированное время.

Мальорка — Эльче 2:2

Голы: Севилья, 72, Маффео, 90+3 — Бойе, 68, 75

Мальорка: Рейна — Маффео, Вальент, Руссо, Коста — Севилья (Жорди Мбоула, 82), Дани Родригес, Баба (Руис де Галаррета, 77) — Ли Кан Ин (Пратс, 77), Санчес (Ндиайе, 64), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 64).

Эльче: Бадия — Барраган, Бигас, Роко, Мохика — Пасторе (Хосема, 67), Фидель (Хосан, 67), Маскарель (Диего Гонсалес, 86), Гумбау — Лукас Перес (Бенедетто, 80), Бойе (Марконе, 86).

Предупреждения: