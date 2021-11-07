Испания

Команда Лопетеги добыла очередную победу в Ла Лиге.

В 13-м туре испанской Ла Лиги Севилья играла в гостях с Бетисом.

Команды довольно ровно начали поединок — на удар Фекира подопечные Лопетеги отвечали своими позиционными атаками, однако "нервионцам" не хватало последнего паса. Переломный момент случился на 45-й минуте матча, когда Гвидо Родригес получил вторую желтую карточку, а за ней и красную.

На 55-й минуте матча Акунья со средней дистанции ударил в дальнюю от себя девятку — без шансов для вратаря. Бетис старался отвечать своими выпадами, однако численное большинство Севильи все же сказывалось.

Как ни старался Фекир в составе хозяев — Севилья довела дело до победы, а за 10 минут до конца матча Бельерин "помог" в этом гостям, срезав мяч в собственные ворота.

Бетис — Севилья 0:2

Голы: Акунья, 55, Бельерин, 81 (автогол)

Бетис: Браво — Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин — Гуардадо (Хуанми, 63), Родригес, Каналес, Фекир (Хоакин, 89), Санчес (Тельо, 63) — Виллиан Жозе (Виллиам Карвальо, 46)

Севилья: Буну — Акунья (Аугустинссон, 88), Диего Карлос, Кунде, Монтиель — Ракитич (Эль-Хаддади, 83), Фернандо, Жордан (Оливер Торрес, 76) — Окампос, Ламела (Гомес, 76), Мир (Дилейни, 83)

Предупреждения: Родригес, Диего Карлос, Тельо.

Удаление: Родригес, 45.