Испания

Клуб уже зимой может устроить массовую распродажу.

Мадридский Реал в зимнее и летнее трансферное окно намерен расстаться с шестью футболистами, которые не входят в планы главного тренера Карло Анчелотти.

В этом списке оказались: Гарет Бэйл, Марсело, Лука Йович, Хесус Вальехо, Эден Азар и Иско.

Сообщается, что футболистов выставят на трансферный рынок. Если же никто не будет проявлять интерес, то многих могут отпустить бесплатно.

Реал намерен сэкономить часть средств на обновление состава. Помимо Килиана Мбаппе, который должен прийти в клуб предстоящим летом, Реал намерен усилить и другие проблемные позиции.

Также одна из приоритетных целей для "королевского клуба" — продление контракта с Винисиусом, который выдал сумасшедший старт сезона-2021/22.

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