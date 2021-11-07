Испания

Специалист раскритиковал "королевский клуб".

Бывший игрок сборной Германии, легенда мюнхенской Баварии Лотар Маттеус раскритиковал руководство Реала, которое отпустило капитана Серхио Рамоса.

"С тех пор, как Серхио Рамос ушел за Реала, клуб попросту потерял свою индивидуальность, которая ему была так присуща. Да, они взяли Давида Алабу, но это совсем не то.

Алаба — очень качественный футболист но он не обладает такими личностными качествами, которые были у Рамоса. Он не такой Лидер, коим являлся Серхио", — сказал Маттеус.

Напомним, Серхио Рамос после длительных переговоров покинул мадридский клуб летом 2021 года. На правах свободного агента он перешел в ПСЖ, за который так и не дебютировал из-за постоянных повреждений.

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