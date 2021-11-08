Испания

Президент Барселоны прокомментировал назначение нового главного тренера команды.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера команды.

По словам функционера, испанца ждет непростой путь во главе первой команды родного клуба.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, ему будет очень трудно. Не знаю, так ли трудно как Райкаарду, но гораздо тяжелее, чем Гвардиоле. У Пепа была база — он ее довел до совершенства. Сейчас пришло время Хави — он учился у лучших.

Мы сумели завершить эту сделку благодаря двухстороннему желанию. Мы не должны сообщать цифры, но это было именно расторжение контракта. Мы продолжаем тесное общение с Аль-Саддом, наши двери всегда открыты для них. Будем следить за их развитием", — сказал на презентации нового наставника Лапорта.

Также президент прокомментировал взаимоотношения клуба с руководством Ла Лиги.

"Ла Лига рассматривает нас через увеличительное стекло. Каждый день они выдумывают что-то новое, теперь примутся за поднимание Хави. Нет проблем, у нас все в порядке с фэйр-плей", — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее Хави поделился своими мыслями относительно футболистов, которые есть в его распоряжении.