Испания

"Сине-гранатовые" работают над формулой в новом контракте.

Барселона работает над продлением соглашения с Усманом Дембеле, но не хочет платить большую зарплату, если футболист не будет играть.

Как сообщает Sport.es, каталонцы пытаются подготовить предложение, которое бы устроило обе стороны.

Источник утверждает, что Барселона хочет платить Усману Дембеле, отталкиваясь от числа проведенных матчей французом.

Напомним, что Хави постарается уговорить Дембеле и Гави продлить контракты с Барселоной.