Английский защитник пропустит некоторое время.
Киран Триппьер, getty images
09 ноября 2021, 21:37
Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер получил повреждение и не поможет своей команды в ближайших матчах.
Как сообщает твиттер-аккаунт "матрасников", у англичанина выявили растяжение левого плеча третьей степени.
Далее Кирана Триппьера жду сеансы реабилитации и физиотерапии. Сроки восстановления англичанина не сообщаются.
В прошлом сезоне Триппьер провел в составе Атлетико 35 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач.
Напомним, что ранее Триппьер изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед.