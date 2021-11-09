Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер получил повреждение и не поможет своей команды в ближайших матчах.

Как сообщает твиттер-аккаунт "матрасников", у англичанина выявили растяжение левого плеча третьей степени.

Далее Кирана Триппьера жду сеансы реабилитации и физиотерапии. Сроки восстановления англичанина не сообщаются.

В прошлом сезоне Триппьер провел в составе Атлетико 35 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач.

Напомним, что ранее Триппьер изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед.