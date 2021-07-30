Англия

Английский защитник Атлетико Киран Триппьер хочет сменить клубную прописку.

Английский защитник мадридского Атлетко Киран Триппьер хочет перебраться в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, футболист сам изъявил желание перейти в стан "красных дьяволов" и готов ждать пока клуб из Манчестера продаст ненужных футболистов, чтобы заполучить деньги на трансфер англичанина.

При этом, по данным источника, МЮ не видит смысла платить за Триппьера 42 миллиона евро, которые требует Атлетико — в Манчестере считают такую стоимость завышенной.

В прошлом сезоне Триппьер провел в составе Атлетико 35 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач.

Напомним, Манчестер Юнайтед уже согласовал с Реалом трансфер Варана и подписал долгосрочный контракт с Джейдоном Санчо.