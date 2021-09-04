Англия

Английский защитник Киран Триппьер близок к возвращению на родину.

Руководство Манчестер Юнайтед уже начинает строить планы на зимнее трансферное окно, желая усилить защитную линию клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, функционеры "красных дьяволов" всерьез интересуются возможностью приобретения английского защитника Кирана Триппьера, который ныне защищает цвета Атлетико.

Как сообщает источник, Триппьер даже подыскивал себе дом для проживания в Манчестере, но мадридский Атлетико не стал вести переговоры по возможному трансферу защитника. Тренерский штаб "матрасников" принял такое решение, поскольку рассчитывает на игрока.

Стоит отметить, что Манчестер летом подписал защитника мадридского Реала Рафаэля Варана. Также команда Оле-Гуннара Солскьяера летом подписала Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии и вернула Криштиану Роналду, который перебрался в Манчестер из Ювентуса.