Испания

Испанский наставник приступил к выполнению своих обязанностей.

Несколькими днями ранее каталонская Барселона официально представила воспитанника своей футбольной академии, Хави, в качестве главного тренера основной команды.

41-летний испанский специалист уже успел провести первое тренировочное занятие во главе своей новой команды, на котором присутствовали также и высокие гости из руководства клуба в лице президента "блаугранас" Жоана Лапорты, технического секретаря Рамона Планеса, директора международного сектора Йорди Кройфа и директора по футболу Матео Алемани.

Отметим, что первым поединком Хави во главе нового клуба станет домашнее дерби против Эспаньола в рамках испанской Ла Лиги.