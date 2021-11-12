Испания

Полузащитник Барселоны добрался до солидной отметки.

Сборная Испании в рамках группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 гостила у Греции и добилась минимальной победы.

Для полузащитника испанцев Серхио Бускетса данный поединок стал 133 в футболке национальной команды.

Как сообщает Opta, Бускетс догнал по матчам за сборную Хави Эрнандеса. Впереди только Икер Касильяс (167 матчей) и Серхио Рамос (180 матчей).

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча сборной Испании против Греции.