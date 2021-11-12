ЧМ-2022. Отбор
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Греция - Испания, getty images
12 ноября 2021, 00:40
Сборная Испании в рамках группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2022 гостила у Греции и добилась минимальной победы.
Испанцы набрали три очка благодаря голу Пабло Сарабии в середине первой половины игры.
Обзор матча:
Греция — Испания 0:1
Гол: Сарабия, 26
Греция: Влаходимос — Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78) — Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис — Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).
Испания: Унаи Симон — Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89) — Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57) — Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).
Предупреждения: Сиопис, Цимикас, Гутас, Цавелас — Сарабия, Цимикас