ЧМ-2022. Отбор
Завершились три поединка отбора к чемпионату мира.
Радость игроков сборной Германии, getty images
11 ноября 2021, 23:56
В рамках отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Испании минимально обыграла Грецию на выезде, тогда как сборная Португалии не смогла одолеть Ирландию. В самом результативном поединке игрового дня Германия отправила девять безответных мячей в ворота Лихтенштейна.
Греция — Испания 0:1
Гол: Сарабия, 26
Греция: Влаходимос — Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78) — Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис — Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).
Испания: Унаи Симон — Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89) — Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57) — Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).
Предупреждения: Сиопис, Цимикас, Гутас, Цавелас — Сарабия, Цимикас
Ирландия — Португалия 0:0
Ирландия: Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.
Португалия: Руй Патрисиу — Диогу Далот, Семеду, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутиньо, 57) — Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75) — Гедеш (Рафаэл Леау, 56, Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
Предупреждения: Огбене, Коулмэн, Доэрти — Перейра, Пепе
Удаления: Пепе, 81
Германия — Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (в свои ворота), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (в свои ворота)
Германия: Нойер — Баку, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер — Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер — Хофманн (Нмеча, 46).
Лихтенштейн: Бюхель — Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель — Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69) - Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).
Предупреждения: Рюдигер
Удаление: Хофер