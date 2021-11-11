ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отбора к чемпионату мира.

В рамках отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Испании минимально обыграла Грецию на выезде, тогда как сборная Португалии не смогла одолеть Ирландию. В самом результативном поединке игрового дня Германия отправила девять безответных мячей в ворота Лихтенштейна.

Греция — Испания 0:1

Гол: Сарабия, 26

Греция: Влаходимос — Цимикас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67), Андруцос, Бухалакис (Пелкас, 78) — Манталос, Масурас (Цолис, 46), Сиопис — Цавелас, Павлидис (Дувикас, 46).

Испания: Унаи Симон — Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес (Аспиликуэта, 89) — Гави (Бускетс, 65), Родри, Коке, Сарабия (Ольмо, 57) — Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57).

Предупреждения: Сиопис, Цимикас, Гутас, Цавелас — Сарабия, Цимикас

Ирландия — Португалия 0:0

Ирландия: Базуну, Стивенс (Макклейн, 78), Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт (Ида, 61), Хендрик (Хурихэйн, 79), Огбене (Кин, 90), Каллен, Коулмэн, Робинсон.

Португалия: Руй Патрисиу — Диогу Далот, Семеду, Пепе, Матеуш Нунеш (Моутиньо, 57) — Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш (Саншеш, 75) — Гедеш (Рафаэл Леау, 56, Фонте, 83), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Предупреждения: Огбене, Коулмэн, Доэрти — Перейра, Пепе

Удаления: Пепе, 81

Германия — Лихтенштейн 9:0

Голы: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (в свои ворота), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (в свои ворота)

Германия: Нойер — Баку, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер — Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер — Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн: Бюхель — Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель — Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69) - Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Предупреждения: Рюдигер

Удаление: Хофер