Испания

Со своей стороны, экс-футболист запрашивает право голоса в стратегических вопросах команды.

Экс-футболист каталонской Барселоны Хави постепенно осваивается в новой для себя роли главного тренера "блаугранас", попутно стараясь проводить реформы внутри команды, а также подбирая для себя наиболее оптимальную группу помощников.

Как сообщает испанская пресса, одним из кандидатов на то, чтобы присоединится к работе нового наставника каталонцев, является еще один их бывший футболист — Карлес Пуйоль, который вместе с Хави входил в состав той самой Барселоны, которая считалась одним из наиболее успешных клубов первой декады XXI века.

Согласно имеющейся информации, Хави и президент Барселоны Жоан Лапорта на данный момент заняты поиском подходящей роли для Пуйоля внутри тренерского штаба.

Впрочем, экс-футболист также имеет собственные требования перед возможным трудоустройством, одним из которых является право голоса в вопросах стратегического развития коллектива.

Однако, согласно мнению Жоана Лапорты и Матеу Алемани, усиление позиций технического секретаря столь статусной фигурой не приведет к положительным последствиям для команды, и уж тем более расширение круга полномочий по принятию каких-либо решений.

Отмечается, что Хави было предложено найти замену выбранной им кандидатуры.

К слову, недавно стало известно, что Хави будет ежедневно следить за весом игроков Барселоны.