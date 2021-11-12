Испания

Цель данной процедуры — снижение числа мышечных травм.

Новый главный тренер Барселоны Хави намерен очень внимательно следить за физической формой футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский специалист собирается строго следить за весом игроков. При этом замеры будут проходить перед завтраком после прибытия футболистов на базу клуба.

Отмечается, что благодаря этому Хави хочет снизить вероятность получения мышечных травм, которые в этом сезоне сильно затронули игроков Барселоны.

После 12 туров Барселона набрала всего лишь 17 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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