Испания

Тренер каталонцев продолжает искать варианты усиления команды.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.

Новый главный тренер каталонцев Хави занимается поисками вариантов для усиления состава и хотел бы видеть в своей команде центрального хавбека, с которым он вместе выступал в составе "сине-гранатовых".

Тиаго присоединился к Ливерпулю в сентябре 2020-го из Баварии за 22 млн евро. Действующий контракт испанца с мерсисайдцами рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила о возвращении защитника Дани Алвеса.