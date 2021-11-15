Испания

Защитник прошел все необходимые медицинские обследования.

Возвращение опытного бразильского защитника Даниэля Алвеса в каталонскую Барселону стало одним из наиболее неожиданных шагов нового главного тренера "блаугранас", Хави, на старте его деятельности во главе испанского гранда.

38-летний футболист, который до этого пару месяцев провел без клуба, после ухода из бразильского Сан-Паулу, уже согласовал условия своего контракта, по заверениям СМИ, после чего ему необходимо было пройти соответствующие медицинские обследования перед финальным этапом заключения нового соглашения с Барселоной.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо и ряд испанских изданий, сегодня, 15 ноября, утром, футболист прибыл в одну из клиник Барселоны, где успешно сдал все необходимые тесты, после чего была объявлена дата его презентации в качестве нового игрока "блаугранас".

Уже в ближайшую среду, 17 ноября, в 14:00 по местному времени Дани Алвес подпишет соглашение с Барселоной непосредственно на поле стадиона Камп Ноу.

Отметим, что Барселона все еще продолжает находиться в тяжелых финансовых условиях, а на зимнюю трансферную кампанию руководство клуба готово выделить Хави лишь 10 млн евро.