Испания

Каталонцы не выделят большую сумму на кадровые усиления.

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на серьезный бюджет в зимнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, новый тренер каталонцев получит около 10 миллионов евро на трансферы в январе.

Хави возглавил Барселону в начале этой недели, сменив Рональда Кумана. На данный момент "сине-гранатовые" занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Барселона еще раз отказалась от возможности подписания Дани Алвеса.