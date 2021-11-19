Испанские гранды следят за ситуацией с защитником.
Нуссаир Мазрауи, Getty Images
19 ноября 2021, 00:30
Защитник амстердамского Аякса Нуссер Мазрауи в летнее трансферное окно может покинуть клуб на правах свободного агента.
За футболистом пристально следят европейские топ-клубы, включая испанских грандов Реал и Барселону.
Скауты каталонского клуба побывали в Амстердами, где следили за игрой 24-летнего правого защитника. Они были впечатлены выступлениями игрока.
Помимо Реала Барселоны в прессе пишется про интерес к защитнику со стороны Манчестер Сити, Лидса и других клубов из АПЛ.
В текущем сезоне Мазрауи показывает отличную статистику как для защитника — 4 гола и 3 ассиста в 16 играх во всех турнирах.
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